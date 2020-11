Ultime Notizie Roma del 19-11-2020 ore 19:10 (Di giovedì 19 novembre 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buona sera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno di apertura dei testi si avvicinano manca poco più di un mese in premier Giuseppe Conte interviene all’assemblea dell’anci a Natale dobbiamo già predisposti dice a passare le festività in modo più sobrio milioni baci abbracci non saranno possibili Al di là delle valutazioni scientifico ancora il buon senso una settimana di socialità scatenata aggiunge con te significherebbe pagare a gennaio un innalzamento della curva in termini di decessi stress sulle terapie Intensive non ce lo possiamo permettere dobbiamo prepararci ad una tale sobrio anche se pensiamoci ti faccio cambiare i turni e permettere all’economia di crescere con il Presidente del Consiglio Intanto arrivano le prime proposte per la revisione sulla classificazione delle zone misure variabili ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 19 novembre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buona sera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno di apertura dei testi si avvicinano manca poco più di un mese in premier Giuseppe Conte interviene all’assemblea dell’anci a Natale dobbiamo già predisposti dice a passare le festività in modo più sobrio milioni baci abbracci non saranno possibili Al di là delle valutazioni scientifico ancora il buon senso una settimana di socialità scatenata aggiunge con te significherebbe pagare a gennaio un innalzamento della curva in termini di decessi stress sulle terapie Intensive non ce lo possiamo permettere dobbiamo prepararci ad una tale sobrio anche se pensiamoci ti faccio cambiare i turni e permettere all’economia di crescere con il Presidente del Consiglio Intanto arrivano le prime proposte per la revisione sulla classificazione delle zone misure variabili ...

Agenzia_Ansa : #Covid: 34.282 i nuovi casi e 753 i morti nelle ultime 24 ore #ANSA - Agenzia_Ansa : Continuano ad aumentare i contagi da #Covid-19 in Ucraina, dove nelle ultime 24 ore sono stati accertati 13.357 nuo… - fanpage : Giulia Bongiorno positiva al Coronavirus: “Sempre attenta ma in aula il distanziamento non esiste” - PianetaMilan : #Mourinho a @TencentSports: 'Un calciatore di 40 anni non è forte come uno di 20 o 30. A meno che non sia… - Stasera_in_TV : FOCUS: (21:15) Universo misterioso: le ultime scoperte - Ultime notizie dal sistema solare (Documentario) #StaseraInTV 19/11/2020 #PrimaSera -