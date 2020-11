Twitter, in arrivo i tweet a tempo: funzionamento e motivi della novità (Di giovedì 19 novembre 2020) Si chiamano Fleets i nuovi contenuti a tempo lanciati da Twitter. Sono delle piccole storie che dopo essere state testate negli scorsi mesi sono finalmente disponibili per tutti Fonte Instagram – @birx.medyaIn una società dove c’è sempre meno spazio per momenti di lunga contemplazione, i social network sono ormai l’esempio assoluto della più mera sintesi. Già attraverso post, foto, video e commenti arrivano immediatamente ai fruitori, ma ormai da qualche tempo bisogna badare anche al tempo. Infatti i contenuti troppo lunghi sono spesso ritenuti noiosi e non hanno molto seguito. Quelli brevi al contrario possono avere un’efficacia devastante, per questo anche Twitter ha deciso di adeguarsi a questa linea. Si chiamano Fleets e sono delle piccole storie simili a quelle ... Leggi su chenews (Di giovedì 19 novembre 2020) Si chiamano Fleets i nuovi contenuti alanciati da. Sono delle piccole storie che dopo essere state testate negli scorsi mesi sono finalmente disponibili per tutti Fonte Instagram – @birx.medyaIn una società dove c’è sempre meno spazio per momenti di lunga contemplazione, i social network sono ormai l’esempio assolutopiù mera sintesi. Già attraverso post, foto, video e commenti arrivano immediatamente ai fruitori, ma ormai da qualchebisogna badare anche al. Infatti i contenuti troppo lunghi sono spesso ritenuti noiosi e non hanno molto seguito. Quelli brevi al contrario possono avere un’efficacia devastante, per questo ancheha deciso di adeguarsi a questa linea. Si chiamano Fleets e sono delle piccole storie simili a quelle ...

NintendoItalia : L'inverno si avvicina! Preparati alla neve, a gustosi manicaretti e a tante altre esperienze con il nuovo aggiornam… - marcodimaio : Oggi in arrivo altri 6,5 mld del piano #SURE a condizioni favorevoli. Servono per salvare posti di lavoro e pagare… - NetflixIT : Deux è sempre meglio di un: è in arrivo la stagione 2 di Emily in Paris. - daniela19879415 : RT @GiuseppePalma78: #USA2020 ???? Wisconsin. La notte successiva alle elezioni il sistema 'Dominion' registrò l'arrivo di 143.379 voti per #… - HDblog : Samsung: in arrivo nuovi investimenti per aumentare la produzione di memorie -