Spirlì: "Emergency? Non siamo il quarto mondo"

ROMA – "Sono stato il primo a denunciare per tanti anni un sistema politico che era intriso di mali legami. C'erano tre poteri che si erano intrecciati e incrociati. Però il pregiudizio nei confronti di questa generazione di nuovi politici non po' perdurare. Alla regione Calabria è impedita la gestione della sanità. Se i politici attuali sono in grado di gestire tutto il resto, non riesco a capire perché non dovrebbero gestire la Sanità". Così Antonino Spirlì presidente facente funzioni Regione Calabria (Lega), poco fa su Rai Radio1 all'interno di radio anch'io condotto da Giorgio Zanchini.

