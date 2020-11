“Sei davvero brutta!”. Simone Coccia Colaiuta offende una figlia super vip e lei lo ‘distrugge’ (Di giovedì 19 novembre 2020) Scambio di battute epico tra Simone Coccia Colaiuta, fidanzato di Stefania Pezzopane ed ex gieffino e la figlia super vip che arriva direttamente da oltreoceano. Originario de L’Aquila, nel capoluogo abruzzese ha trascorso gran parte della sua infanzia e tra sue innate passioni c’è proprio quella per lo spettacolo. Sin da bambino nutre un profondo senso di protagonismo e sui social appare sicuro della sua virilità e bellezza. E forse è proprio per questo motivo che in queste ore il fidanzato di Stefania Pezzopane ha risposto alla foto di una figlia vip insultandola e denigrandola per il suo aspetto fisico e una frase che ha fatto sobbalzare gli utenti del web: “Pensi di essere bellissima e invece sei davvero brutta”, ha scritto Simone ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 19 novembre 2020) Scambio di battute epico tra, fidanzato di Stefania Pezzopane ed ex gieffino e lavip che arriva direttamente da oltreoceano. Originario de L’Aquila, nel capoluogo abruzzese ha trascorso gran parte della sua infanzia e tra sue innate passioni c’è proprio quella per lo spettacolo. Sin da bambino nutre un profondo senso di protagonismo e sui social appare sicuro della sua virilità e bellezza. E forse è proprio per questo motivo che in queste ore il fidanzato di Stefania Pezzopane ha risposto alla foto di unavip insultandola e denigrandola per il suo aspetto fisico e una frase che ha fatto sobbalzare gli utenti del web: “Pensi di essere bellissima e invece seibrutta”, ha scritto...

