Scuola, 3,7 miliardi in Legge di bilancio (Di giovedì 19 novembre 2020) Venticinquemla assunzioni sul sostegno, edilizia scolastica e animatori digitali. La ministra Azzolina: "Cambio di passo culturale". I sindacati: "Coperta corta, pronti alla mobilitazione". Italia Viva: "Pochi soldi e pochi docenti" Leggi su repubblica (Di giovedì 19 novembre 2020) Venticinquemla assunzioni sul sostegno, edilizia scolastica e animatori digitali. La ministra Azzolina: "Cambio di passo culturale". I sindacati: "Coperta corta, pronti alla mobilitazione". Italia Viva: "Pochi soldi e pochi docenti"

3,7 miliardi sulla scuola. La ministra dice: cambio di passo culturale. La manovra di bilancio per il 2021 ammonterebbe a 38 miliardi ed è stata approvata dal Consiglio dei Ministri.

