Recovery Fund, le liti e i distinguo che ostacolano la procedura (Di giovedì 19 novembre 2020) Il Recovery Fund, ciambella di salvataggio europea per fronteggiare i danni economici da Covid-19 sembra impantanarsi tra liti e distinguo che ostacolano la procedura in un momento di grave emergenza, specie per l'Italia. Le difficoltà a trovare la sintesi tra 27 Pesi diversi emergono specialmente quando entrano in gioco le questioni economiche. Il braccio di ferro tra Germania, Francia, Polonia e Ungheria La famosa potenza di fuoco dell'Unione europea da 750 miliardi, di cui l'Italia dovrebbe beneficiare, ricevendone 209 tra prestiti ed erogazioni a fondo perduto, si è bloccata per un contenzioso giuridico che ha scatenato il braccio di ferro tra Germania e Francia da un lato, Polonia e Ungheria dall'altro. La faccenda nasce dalla clausola sullo "stato di diritto" che la ...

