Puglia, Emiliano ha nominato la giunta: nella squadra un’imputata per corruzione e uno nel processo Ilva. Casella vuota in attesa del M5s (Di giovedì 19 novembre 2020) Michele Emiliano ha nominato la nuova giunta della Regione Puglia. Il governatore rieletto alle ultime regionali, in attesa della decisione del Movimento 5stelle, che attraverso la piattaforma Rousseau dovrà scegliere se accettare o meno l’offerta di entrare nella squadra di governo, ha chiuso la restante formazione. I nomi sono ormai definiti, ma sulle deleghe sono ancora in corso gli ultimi confronti. “La nuova giunta – ha commentato Emiliano – tiene conto in maniera equilibrata delle varie componenti della maggioranza in Consiglio regionale, puntando a valorizzare competenza ed esperienza in relazione alle deleghe assegnate. La composizione del Consiglio, all’esito dei ricorsi al Tar, oggi è diversa rispetto a quella che avevamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) Michelehala nuovadella Regione. Il governatore rieletto alle ultime regionali, indella decisione del Movimento 5stelle, che attraverso la piattaforma Rousseau dovrà scegliere se accettare o meno l’offerta di entraredi governo, ha chiuso la restante formazione. I nomi sono ormai definiti, ma sulle deleghe sono ancora in corso gli ultimi confronti. “La nuova– ha commentato– tiene conto in maniera equilibrata delle varie componenti della maggioranza in Consiglio regionale, puntando a valorizzare competenza ed esperienza in relazione alle deleghe assegnate. La composizione del Consiglio, all’esito dei ricorsi al Tar, oggi è diversa rispetto a quella che avevamo ...

