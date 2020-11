"Natale, cenone vietato". E altre 3 regioni in lockdown: chiudere tutto, oggi la giornata più nera? (Di giovedì 19 novembre 2020) chiudere. chiudere tutto. Sembra essere questo il mantra del governo alle prese con l'emergenza coronavirus. Non solo nuove zone rosse e lockdown, di cui vi daremo conto dopo. Si parte dal cenone di Natale, già escluso dai tecnici del Cts. Lo ha detto chiaro e tondo Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico. A SkyTg24 le sue parole non lasciano dubbi: "Anche io sono abituato a Natale a fare il cenone con 20 persone, ma quest'anno non si può - rimarca -. Si riaprirà qualcosa, in alcune aree già dal 3 dicembre. Ma non possiamo fare un Natale da liberi tutti, abbiamo fatto un'estate da liberi tutti e abbiamo avuto conseguenze durissime. Quindi anche per lo shopping speriamo di non vedere quelle scene di resse nei ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020). Sembra essere questo il mantra del governo alle prese con l'emergenza coronavirus. Non solo nuove zone rosse e, di cui vi daremo conto dopo. Si parte daldi, già escluso dai tecnici del Cts. Lo ha detto chiaro e tondo Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico. A SkyTg24 le sue parole non lasciano dubbi: "Anche io sono abituato aa fare ilcon 20 persone, ma quest'anno non si può - rimarca -. Si riaprirà qualcosa, in alcune aree già dal 3 dicembre. Ma non possiamo fare unda liberi tutti, abbiamo fatto un'estate da liberi tutti e abbiamo avuto conseguenze durissime. Quindi anche per lo shopping speriamo di non vedere quelle scene di resse nei ...

peppeprovenzano : Mettiamola così. Con tutto quello che sta accadendo e che la pandemia sta determinando, mettersi a discutere del ce… - Daniele_Manca : Il futuro dell’Italia si deve scrivere adesso, Il traguardo più lontano è Natale, con i dubbi sul cenone e i parent… - stanzaselvaggia : Un mondo distopico in cui l’unico cenone di Natale tra non congiunti sarà nella casa del Grande fratello. - pixel_di : ?? n.2 ?? Cenone Natale Capodanno! — ?????? .. questo anno solo in famiglia! — ?????? .. però spero di fare ri… - AntonioGraziani : #COVID19 : ahah che ridere! Povero illuso! Non ci sarà un 'libera tutti'? Ma in che pianeta vive, dagli un dito e l… -

Ultime Notizie dalla rete : Natale cenone "Con i morti e i contagi il Governo non può parlare del cenone di Natale" L'HuffPost Coronavirus, 3 regioni verso la zona rossa. Il Cts: "A Natale niente cenone". Il giorno delle serrate

Non solo nuove zone rosse e lockdown, di cui vi daremo conto dopo. Si parte dal cenone di Natale, già escluso dai tecnici del Cts. Lo ha detto chiaro e tondo Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato ...

Il Ministro Provenzano realista: "Con questo numero di contagi inutile parlare del cenone di Natale"

Il Ministro per il Sud fa il punto delle priorità per il paese: "Risolvere la questione Calabria, la legge di bilancio e migliorare la situazione di ospedali e scuole" ...

Non solo nuove zone rosse e lockdown, di cui vi daremo conto dopo. Si parte dal cenone di Natale, già escluso dai tecnici del Cts. Lo ha detto chiaro e tondo Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato ...Il Ministro per il Sud fa il punto delle priorità per il paese: "Risolvere la questione Calabria, la legge di bilancio e migliorare la situazione di ospedali e scuole" ...