Milano: obbligo colonnine elettriche ai distributori di benzina

Milano, 19 nov. (Adnkronos) - Il nuovo regolamento sulla qualità dell'aria del Comune di Milano prevede l'obbligo per tutti i punti di vendita di carburante di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica, a partire dal 2023. Il 2021 e il 2022 serviranno per presentare i progetti. "I distributori esistenti devono presentare il progetto entro il 1 gennaio 2022 e l'installazione delle colonnine deve avvenire entro 12 mesi successivi alla presentazione dello stesso. In caso di impossibilità tecnica la colonnina dovrà essere realizzata in un'area pubblica diversa dal sedime dell'impianto di distribuzione carburanti entro il 1 gennaio 2023", spiega una nota del Comune.

