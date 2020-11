Luca Argentero, dopo la lite con Beppe Fiorello racconta come è andata a finire “Ci siamo sentiti e … (Di giovedì 19 novembre 2020) Luca Argentero ancora per stasera, giovedì 19 novembre, sarà sul piccolo schermo con Doc nelle tue mani, la serie tv che ha conquistato davvero tutti. Il suo ruolo, di dottore primario di un ospedale che perde la memoria oltre alla sua vita, tutta da ricostruire, è piaciuta tantissimo e lui, già attore di grandissimo successo, è stato travolto dal riscontro entusiasta del pubblico proprio quando è nata la sua prima bambina, Nina avuta dalla compagna. Cristina Marino, insomma un periodo d’oro. Luca Argentero ha rilasciato un’intervista sul suo personaggio Luca Argentero ha rilasciato un’intervista a Tiscali in occasione della quale ha dichiarato: “Sono orgoglioso che sia in onda all’estero e sia stato venduto in Europa e in America. Credo che lo stile di questa serie ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 19 novembre 2020)ancora per stasera, giovedì 19 novembre, sarà sul piccolo schermo con Doc nelle tue mani, la serie tv che ha conquistato davvero tutti. Il suo ruolo, di dottore primario di un ospedale che perde la memoria oltre alla sua vita, tutta da ricostruire, è piaciuta tantissimo e lui, già attore di grandissimo successo, è stato travolto dal riscontro entusiasta del pubblico proprio quando è nata la sua prima bambina, Nina avuta dalla compagna. Cristina Marino, insomma un periodo d’oro.ha rilasciato un’intervista sul suo personaggioha rilasciato un’intervista a Tiscali in occasione della quale ha dichiarato: “Sono orgoglioso che sia in onda all’estero e sia stato venduto in Europa e in America. Credo che lo stile di questa serie ...

