L' antidoto per il Coronavirus di AstraZeneca è molto efficace sui soggetti più deboli

Ultime Notizie dalla rete : antidoto per "Strade scolastiche come antidoto alla sosta selvaggia davanti alle scuole" - piacenzasera.it piacenzasera.it Vaccino Covid, AstraZeneca: “Il nostro funziona bene sugli anziani”

Il vaccino Covid di AstraZeneca provocherebbe una forte risposta immunitaria negli anziani. Lo ha dichiarato l'azienda farmaceutica.

Scienza, abbiamo un problema: mezza Italia diffida del vaccino anti-Covid

Una, diffusa da poco dalla stessa emittente, ha evidenziato come il 16% degli intervistati rifiuterebbe l’antidoto se sarà disponibile nel 2021. Più un altro 42% che «aspetterà per capirne l’efficacia ...

