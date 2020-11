La trasformazione di Gillian Anderson per The Crown

dilei_it : Anche voi siete state catturate da questa avvincente serie tv????? #thecrown4 - Teleblogmag : Gillian Anderson parla di quello che è già definito uno dei ruoli migliori della sua carriera -

Ultime Notizie dalla rete : trasformazione Gillian

DiLei

The Crown: Gillian Anderson racconta la trasformazione in Margaret Thatcher. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!Interprete di The Crown 4, Gillian Anderson ha raccontato il percorso e la trasformazione che l'hanno portata a dar vita alla sua interpretazione di Margaret Thatcher. Con l'uscita di The Crown 4, dis ...