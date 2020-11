Gualtieri: a dicembre possibile accordo sul Recovery Fund (Di giovedì 19 novembre 2020) Il Ministro si mostra ottimista nella risoluzione degli accordi, ora in stallo dopo il veto di Polonia e Ungheria. La plenaria di dicembre sarà decisiva “La procedura negoziale è ancora in corso ma non sembra indicare questioni insolubili” ha dichiarato Roberto Gualtieri riferendosi ai negoziati europei riguardanti i fondi di aiuto agli stati membri. In audizione davanti alle commissioni del Senato, il Ministro si è dunque detto convinto della probabile risoluzione del negoziato, ora in corso in trilogo, entro i tempi previsti. La data fondamentale pare essere quella del 14 dicembre, giorno in cui inizierà la plenaria con fine previsa il 17.Gualtieri ha evidenziato inoltre l’importanza dell’adozione di un regolamento per il Recovery and Resilience Facility, strumento da 750 miliardi, sul ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 19 novembre 2020) Il Ministro si mostra ottimista nella risoluzione degli accordi, ora in stallo dopo il veto di Polonia e Ungheria. La plenaria disarà decisiva “La procedura negoziale è ancora in corso ma non sembra indicare questioni insolubili” ha dichiarato Robertoriferendosi ai negoziati europei riguardanti i fondi di aiuto agli stati membri. In audizione davanti alle commissioni del Senato, il Ministro si è dunque detto convinto della probabile risoluzione del negoziato, ora in corso in trilogo, entro i tempi previsti. La data fondamentale pare essere quella del 14, giorno in cui inizierà la plenaria con fine previsa il 17.ha evidenziato inoltre l’importanza dell’adozione di un regolamento per iland Resilience Facility, strumento da 750 miliardi, sul ...

