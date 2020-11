Genoa, Pjaca comincia il recupero: il croato muove i primi passi in campo (Di giovedì 19 novembre 2020) Marko Pjaca comincia il suo recupero dall’infortunio. L’attacante del Genoa muove i primi passi in campo. Ecco le ultime Il Genoa è sceso in campo nel pomeriggio per allenarsi in vista della gara contro l’Udinese. primi passi in campo per Marko Pjaca dopo l’infortunio: comincia il recupero del croato. «La partita a campo grande, senza gli indisponibili Cassata, Criscito, Zappacosta e Pjaca. L’attaccante croato si è rivisto sul terreno di gioco, dove ha approcciato i primi passi che lo porteranno poi al ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Markoil suodall’infortunio. L’attacante delin. Ecco le ultime Ilè sceso innel pomeriggio per allenarsi in vista della gara contro l’Udinese.inper Markodopo l’infortunio:ildel. «La partita agrande, senza gli indisponibili Cassata, Criscito, Zappacosta e. L’attaccantesi è rivisto sul terreno di gioco, dove ha approcciato iche lo porteranno poi al ...

