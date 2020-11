Esame regolamento botticelle prosegue | in prossime sedute votazione

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 19 novembre 2020) Roma – Stando in Assemblea Capitolina l’del nuovosulledella citta’ di Roma. Non bastera’ la seduta odierna per arrivare all’approvazione finale. L’Aula, infatti, e’ alle prese in questo momento con l’emendamento numero 10 e ne dovra’ affrontare un altro centinaio prima del voto definitivo. Il nuovo, se e quando entrera’ in vigore, prevede che l’attivita’ delle carrozzelle a cavallo potra’ essere svolto solo nei parchi, in particolare Villa Pamphilj, Villa Borghese e al parco degli Acquedotti, e solo con temperature adeguate. Disciplina, inoltre, la possibilita’ per i vetturini di tramutare la loro licenza in una licenza taxi.