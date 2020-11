Domeniche bestiali – Tutti pazzi per Akrobeto | la Siria A e i nerazzurri dell’Interrasialla

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 novembre 2020) In zona rossa. Come i cartellini che ci piacciono, come la rabbia per non poter godere di mazzate e insulti freschi ma non come la vergogna di dover rimestare nel torbido passato delle categorie minori. Eh no, perché nei caveau dei giudici sportivi italiani ci sono sempre pdf inesplorati con chicche di inestimabile valore che noi, come pescatori di ostriche in mari in tempesta, riveleremo. Benediciamo però anche l’estero e i social, che continuano a regalarci sempre scrigni ricolmi di maleducazione a buon mercato. E IL NAUFRAGAR, M’E’ DOLCE IN QUESTO SOVIET Una splendida cittadina del sud della Russia è Tuapse, affacciata sul mar Nero. La squadra locale gioca in terza divisione ed ha uno splendido stadio proprio affacciato sul mare. Cosa accade però quando piove? Lo mostra la divertente pagina Facebook “Calcio Sovietico”, che pubblica l’immagine del campo di Tuapse dopo la gara col ...