Covid, l'apertura di Conte: possibili 'colorazioni' diverse per le Province (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSulla possibilità di dosare le misure restrittive non solo su base regionale ma più circoscritta, provinciale, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha chiarito che "è pensabile, differenziando all'interno di una Regione le aree più critiche da quelle con un livello inferiore e che non meritano una penalizzazione" con misure eccessivamente restrittive. "Si può fare", ha sottolineato nel corso dell'assemblea nazionale dell'Anci. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

