Corposo intervento per Huawei P20 con aggiornamento 182

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 19 novembre 2020) Arrivano ancora indicazioni per gli utenti che si ritrovano con unP20. Nonostante siano trascorsi quasi tre anni dal suo lancio sul mercato, infatti, in queste ore dobbiamo fare i conti con un nuovomesso a disposizione del pubblico. Difficile dire da subito se siano stati risolti problemi specifici per il dispositivo, come quello che ho avuto modo di trattare pochi giorni fa sul nostro magazine, ma è chiaro che quanto raccolto oggi 19 novembre rappresenti un ottimo segnale per il pubblico. Da oggi 19 novembreP20 con182 Sono abbastanza frammentarie le informazioni disponibili fino a questo momento per chi vuole saperne di più sul tanto chiacchieratoP20 con182. In particolare, a detta di...