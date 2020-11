Coronavirus | vaccino cinese induce rapida risposta immunitaria | studio Lancet

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 novembre 2020) Pechino, 19 nov. (Adnkronos Salute/Xinhua) - Sembrano moltiplicarsi in questi giorni le notizie che arrivano dai trial sui vaccini anti-Covid. Uno dei prodotti sviluppati in Cina, ilinattivato battezzato CoronaVac, si è dimostrato sicuro e tollerato e può indurre unasecondo i risultati degli studi clinici in fase iniziale e intermedia pubblicati su 'TheInfectious Diseases'. Il livello di anticorpi indotto dalè risultato inferiore a quello delle persone che erano guarite da Covid-19, ma l'immunizzazione sarebbe in grado di proteggere l'organismo dalle infezioni causate dal virus, affermano gli autori. IlCoronaVac è stato sviluppato da Sinovac Biotech ed è stato testato in studi ...