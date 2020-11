Coronavirus: R. Lombardia, 'su data 3 dicembre Fontana si riferiva a parametri non misure' (Di giovedì 19 novembre 2020) Milano, 19 nov. (Adnkronos) - "In merito alle dichiarazioni rilasciate stasera dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, su quanto comunicato dal ministro Boccia, il governatore, indicando la data del 3 dicembre, si riferiva non alle misure restrittive, ma ai parametri per la definizione delle fasce". Lo precisa Regione Lombardia in una nota. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) Milano, 19 nov. (Adnkronos) - "In merito alle dichiarazioni rilasciate stasera dal presidente della Regione, Attilio, su quanto comunicato dal ministro Boccia, il governatore, indicando ladel 3, sinon allerestrittive, ma aiper la definizione delle fasce". Lo precisa Regionein una nota.

