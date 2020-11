Coronavirus, Conte sul Natale: “Sia sobrio o la curva si impenna”. Misure differenziate in province della stessa Regione? “Si può fare” (Di giovedì 19 novembre 2020) Ora non è possibile prevedere quale sarà “la situazione epidemiologica” a Natale, ma di certo una ” socialità scatenata significherebbe pagare a gennaio un innalzamento brusco della curva, in termini di decessi, stress sulle terapie intensive“. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte interviene così all’assemblea dell’Anci su uno dei temi che si pone all’orizzonte del governo, mentre aumento le spinte politiche verso delle festività con meno restrizioni. L’altro grande dibattito riguarda la divisione dell’Italia in 3 aree, con le Regioni che dopo aver Contestato i 21 parametri (che loro stesse avevano condiviso), premono anche per allentare le restrizioni: in prima fila ci sono il Piemonte e soprattutto la Lombardia. I governatori delle zone rosse pensano al Natale e vorrebbero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) Ora non è possibile prevedere quale sarà “la situazione epidemiologica” a, ma di certo una ” socialità scatenata significherebbe pagare a gennaio un innalzamento brusco, in termini di decessi, stress sulle terapie intensive“. Il presidente del Consiglio Giuseppeinterviene così all’assemblea dell’Anci su uno dei temi che si pone all’orizzonte del governo, mentre aumento le spinte politiche verso delle festività con meno restrizioni. L’altro grande dibattito riguarda la divisione dell’Italia in 3 aree, con le Regioni che dopo averstato i 21 parametri (che loro stesse avevano condiviso), premono anche per allentare le restrizioni: in prima fila ci sono il Piemonte e soprattutto la Lombardia. I governatori delle zone rosse pensano ale vorrebbero ...

