Brescia-Venezia in tv | data | orario e diretta streaming Serie B 2020 2021

(Di giovedì 19 novembre 2020) Tutto pronto per il fischio d’inizio di, match dell’ottava giornata di. Si gioca alle 14:00 di sabato 21 novembre nella cornice dello stadio Rigamonti e le due formazioni sono pronte a contendersi i tre punti. La partita sarà trasmessa inesclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con un live testuale e la cronaca del match al triplice fischio. Decimo posto e morale alto dopo il successo sul Cosenza del precedente turno di campionato. Come del resto è alto quello del, terza forza del campionato e reduce dal successo esterno contro l’Entella. SportFace.

sowmyasofia : Brescia-Venezia: formazioni e dove vederla - Runway32 : @viazione @EnacGov @mitgov @paola_demicheli @prov_bs @PresProvBS @DelBono2018 @FontanaPres @FRolfi @davidecaparini… - Runway32 : #Venezia a confronto/ Brescia Montichiari #aeroporto - zazoomblog : Brescia-Venezia: formazioni e dove vederla - #Brescia-Venezia: #formazioni #vederla - Dalla_SerieA : Gli arbitri dell’8a giornata della Serie BKT - -

Ultime Notizie dalla rete : Brescia Venezia

Periodico Daily - Notizie

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Brescia-Venezia, match dell’ottava giornata di Serie B 2020/2021. Si gioca alle 14:00 di sabato 21 novembre nella cornice dello stadio Rigamonti e le due ...«Le seguo sempre, soprattutto il Venezia». In vista della sfida tra il Brescia e i lagunari, il doppio ex Lello Cerbone parla sulle colonne de "La Nuova Venezia". Aggiungendo: «Il Venezia è ...