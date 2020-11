Artigianato | premio Gambrinus Giuseppe Mazzotti a ' Tipoteca-Una storia italiana'

(Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov. (Labitalia) - '. Una' a cura di Silvio Antiga (Antiga Edizioni, 2019) è risultato vincitore nella sezione 'di tradizione'. Il volume ripercorre attraverso contributi di valore e immagini i primi 25 anni di un luogo unico a livello nazionale, che è archivio, collezione, museo, laboratorio, e oggi un consolidato punto di riferimento per la cultura tipografica. La cerimonia delle premiazioni sarà trasmessa nel canale Youtube e nella pagina Facebook delsabato 28 novembre a partire dalle 16. La sua unicità risiede, ancor prima che nella conservazione degli oggetti, nella conservazione e trasmissione di un sapere artigianale che si vuole mantenere vivo: ladi Cornuda (Treviso), non è solo il più importante museo nazionale ...

Confartigianat2 : EVENTI #CONFARTIGIANATO – Fondazione Cologni e Scuola ALMA celebrano i MAM 2020, il premio Maestro d’Arte e Mestier… -

Ultime Notizie dalla rete : Artigianato premio

Travel Quotidiano

Tre anime umaniste, artigiane ed eclettiche. Nel loro settore fanno la differenza e sono elevati a punto di riferimento per tutti coloro che credono di non ...Due medaglie per “Diciottozerouno” di Oleggio Castello. Un terzo posto anche della “Croce di Malto” di Trecate ...