Alberto Mantovani: "Un test ci dirà quanto la malattia sarà grave. C’è luce in fondo al tunnel" (Di giovedì 19 novembre 2020) “C’è luce in fondo al tunnel”. A dirlo, in un’intervista a Repubblica, è Alberto Mantovani, direttore scientifico dell’Istituto Humanitas di Rozzano e professore emerito all’Humanitas University a Milano. Con i colleghi su Nature Immunology descrive un test per prevedere chi, fra i positivi, si ammalerà in modo grave. “Con i colleghi del Papa Giovanni XXIII di Bergamo - spiega - abbiamo trovato un mattone del sistema immunitario legato alla forma grave della malattia. Può essere individuato con un esame semplice ed economico, un test sierologico che si aggiunge a quelli disponibili. Lo abbiamo provato su circa 150 pazienti da noi e a Bergamo. Livelli elevati di questa proteina sono associati a un altissimo rischio di ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 19 novembre 2020) “C’èinal”. A dirlo, in un’intervista a Repubblica, è, direttore scientifico dell’Istituto Humanitas di Rozzano e professore emerito all’Humanitas University a Milano. Con i colleghi su Nature Immunology descrive unper prevedere chi, fra i positivi, si ammalerà in modo. “Con i colleghi del Papa Giovanni XXIII di Bergamo - spiega - abbiamo trovato un mattone del sistema immunitario legato alla formadella. Può essere individuato con un esame semplice ed economico, unsierologico che si aggiunge a quelli disponibili. Lo abbiamo provato su circa 150 pazienti da noi e a Bergamo. Livelli elevati di questa proteina sono associati a un altissimo rischio di ...

