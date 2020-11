Accoltella il padre per difendere la madre, arrestato 16enne (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma – La scorsa notte, i Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno arrestato un giovane di 16 anni che, dopo aver assistito all’ennesima lite dei suoi genitori tra le mura domestiche, ha Accoltellato il padre in difesa della madre. Il giovane, il primo dei tre figli della coppia, studente incensurato, e’ intervenuto durante l’ultima lite dei suoi genitori e, dopo aver impugnato un coltello da cucina, ha sferrato due fendenti all’addome del padre, un muratore romeno di 37 anni, con precedenti, facendolo accasciare al suolo. Allertati immediatamente i soccorsi, sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso il 37enne, trasportandolo in codice rosso presso l’Ospedale ‘Riuniti di Anzio-Nettuno’, dove e’ stato sottoposto ad intervento chirurgico d’urgenza per l’asportazione della milza e dove si ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma – La scorsa notte, i Carabinieri della Compagnia di Anzio hannoun giovane di 16 anni che, dopo aver assistito all’ennesima lite dei suoi genitori tra le mura domestiche, hato ilin difesa della. Il giovane, il primo dei tre figli della coppia, studente incensurato, e’ intervenuto durante l’ultima lite dei suoi genitori e, dopo aver impugnato un coltello da cucina, ha sferrato due fendenti all’addome del, un muratore romeno di 37 anni, con precedenti, facendolo accasciare al suolo. Allertati immediatamente i soccorsi, sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso il 37enne, trasportandolo in codice rosso presso l’Ospedale ‘Riuniti di Anzio-Nettuno’, dove e’ stato sottoposto ad intervento chirurgico d’urgenza per l’asportazione della milza e dove si ...

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Roma, accoltella il padre per difendere la madre: arrestato sedicenne - AnsaRomaLazio : Per difendere madre accoltella il padre, 16enne arrestato. Vicino Roma, durante ennesima lite tra i genitori in cas… - SkyTG24 : Roma, accoltella il padre per difendere la madre: arrestato 16enne - ilmessaggeroit : Roma, accoltella il padre per difendere la madre: arrestato sedicenne - CorriereCitta : Tor San Lorenzo. Durante la lite tra i genitori, 16enne accoltella il padre: arrestato per tentato omicidio -

Ultime Notizie dalla rete : Accoltella padre Roma, accoltella il padre per difendere la madre: arrestato sedicenne Il Messaggero I genitori litigano, il figlio 16enne accoltella il padre per difendere la madre

La scorsa notte, i Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno arrestato un giovane di 16 anni che, dopo aver assistito all’ennesima lite dei suoi genitori tra le mura domestiche, ha accoltellato il ...

Roma, accoltella il padre per difendere la madre: 16enne arrestato

La vittima, un muratore di 37 anni, è ricoverato in ospedale ad Anzio in prognosi riservata. Non sarebbe in pericolo di vita. Il ragazzo si è frapposto fra lui e la madre, per difendere quest’ultima, ...

La scorsa notte, i Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno arrestato un giovane di 16 anni che, dopo aver assistito all’ennesima lite dei suoi genitori tra le mura domestiche, ha accoltellato il ...La vittima, un muratore di 37 anni, è ricoverato in ospedale ad Anzio in prognosi riservata. Non sarebbe in pericolo di vita. Il ragazzo si è frapposto fra lui e la madre, per difendere quest’ultima, ...