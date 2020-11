Ucciso e sciolto nell’acido: la frase shock degli assassini (Di mercoledì 18 novembre 2020) Caso Andrea La Rosa: emerge una frase shock sull’omicidio dell’ex calciatore, Ucciso e sciolto nell’acido. Emergono nuovi dettagli nelle indagini sull’omicidio di Andrea La Rosa, il 35enne trovato morto nel bagagliaio di Antonietta Biancaniello nel novembre 2017. La donna e suo figlio, Raffaele Rullo (37 anni) sono stati ascoltati oggi in video collegamento durante il L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 18 novembre 2020) Caso Andrea La Rosa: emerge unasull’omicidio dell’ex calciatore,. Emergono nuovi dettagli nelle indagini sull’omicidio di Andrea La Rosa, il 35enne trovato morto nel bagagliaio di Antonietta Biancaniello nel novembre 2017. La donna e suo figlio, Raffaele Rullo (37 anni) sono stati ascoltati oggi in video collegamento durante il L'articolo proviene da YesLife.it.

