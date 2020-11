Terremoto Sicilia, paura nella notte: scossa di magnitudo 3.4 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Nuova scossa di Terremoto in Sicilia. nella notte, un sismadi magnitudo 3.4 ha colpito Troina, provincia di Enna. La terra in Sicilia non smette di tremare, con un nuovo Terremoto che ha colpito nella notte. Infatti in piena notte, un sisma ha scosso nuovamente la grande isola italiana come accaduto già nei scorsi mesi. L’ulitmo … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Nuovadiin, un sismadi3.4 ha colpito Troina, provincia di Enna. La terra innon smette di tremare, con un nuovoche ha colpito. Infatti in piena, un sisma ha scosso nuovamente la grande isola italiana come accaduto già nei scorsi mesi. L’ulitmo … L'articolo proviene da Inews.it.

