Svizzera al collasso: non ci sono più posti in terapia intensiva (Di mercoledì 18 novembre 2020) La Società Svizzera di medicina ha reso noto attraverso una nota che gli 876 posti letto di terapia intensiva sono “praticamente tutti occupati”, a causa del coronavirus. Il chirurgo generale delle forze armate elvetiche, Andreas Stettbacher, ha confermato infatti che seppur i posti siano stati aumentati, arrivando fino a 1.100, la capacità è già all?80%. “E’ molto importante contenere la pandemia e rinviare gli interventi e le cure non urgenti in tutta la Svizzera per evitare un calo della qualità della terapia intensiva”, spiega la Ssmi che è arrivata addirittura a chiedere alle persone, specie quelle a rischio da infezione grave, a produrre documenti in cui esprimono la propria volontà in materia di rianimazione e prolungamento ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 18 novembre 2020) La Societàdi medicina ha reso noto attraverso una nota che gli 876letto di“praticamente tutti occupati”, a causa del coronavirus. Il chirurgo generale delle forze armate elvetiche, Andreas Stettbacher, ha confermato infatti che seppur isiano stati aumentati, arrivando fino a 1.100, la capacità è già all?80%. “E’ molto importante contenere la pandemia e rinviare gli interventi e le cure non urgenti in tutta laper evitare un calo della qualità della”, spiega la Ssmi che è arrivata addirittura a chiedere alle persone, specie quelle a rischio da infezione grave, a produrre documenti in cui esprimono la propria volontà in materia di rianimazione e prolungamento ...

