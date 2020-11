Siria, raid di Israele su obiettivi militari. Ong: dieci morti (Di mercoledì 18 novembre 2020) Nelle prime ore di questa mattina l'esercito israeliano ha colpito obiettivi militari iraniani e Siriani . A riferirlo è l'agenzia ufficiale Siriana Sana, precisando che l'aviazione israeliana ha ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Nelle prime ore di questa mattina l'esercito israeliano ha colpitoiraniani eni . A riferirlo è l'agenzia ufficialena Sana, precisando che l'aviazione israeliana ha ...

