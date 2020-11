Salvini ora ingoia anche Strada (l'ex peggior nemico) (Di mercoledì 18 novembre 2020) Da “aiutiamoli a casa loro” ad “aiutateci a casa nostra”. A proposito della vicenda di Emergency che su input della Protezione Civile collaborerà alle “attività socio-sanitarie” anti-Covid in Calabria, la Lega non va allo scontro diretto. Almeno con l’organizzazione umanitaria fondata da Gino Strada, con cui quando era al Viminale Matteo Salvini ha spesso incrociato metaforicamente le lame. Adesso, invece, gli strali sono riservati al premier, al ministro della Salute Speranza e al governo che si è impelagato nel feuilleton dei “tre piccoli commissari” tutti finiti (male) prima di cominciare. Il Capitano ripete da due giorni la stessa frase: “Perché prendere i Gino Strada? Meglio un calabrese. Ce ne sono di eccellenti”. Del resto, è stato un calabrese a curare persino Boris Johnson, chiosa riferendosi a Luigi Camporota, lo ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 18 novembre 2020) Da “aiutiamoli a casa loro” ad “aiutateci a casa nostra”. A proposito della vicenda di Emergency che su input della Protezione Civile collaborerà alle “attività socio-sanitarie” anti-Covid in Calabria, la Lega non va allo scontro diretto. Almeno con l’organizzazione umanitaria fondata da Gino, con cui quando era al Viminale Matteoha spesso incrociato metaforicamente le lame. Adesso, invece, gli strali sono riservati al premier, al ministro della Salute Speranza e al governo che si è impelagato nel feuilleton dei “tre piccoli commissari” tutti finiti (male) prima di cominciare. Il Capitano ripete da due giorni la stessa frase: “Perché prendere i Gino? Meglio un calabrese. Ce ne sono di eccellenti”. Del resto, è stato un calabrese a curare persino Boris Johnson, chiosa riferendosi a Luigi Camporota, lo ...

matteosalvinimi : #Salvini: Elezioni USA, in democrazia chi vince ha sempre ragione e non vedo l’ora di congratularmi con il nuovo pr… - matteosalvinimi : #Salvini: Ci sono interi settori produttivi che non riaprirebbero più se ci fosse un lockdown totale. Ora si sospen… - matteosalvinimi : #Salvini: Ospedale in Fiera a Milano, a costo zero per i cittadini grazie a donazioni e impegno di Regione… - marcomassarotto : RT @HuffPostItalia: Salvini ora ingoia anche Strada (l'ex peggior nemico) - Michele_Anzaldi : A Rai2 quasi un'ora di monologo senza contraddittorio per Salvini a 'Ore 14'. E' ammissibile un'informazione del ge… -