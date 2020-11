“Salta la finale” Ballando con le stelle | la maledizione continua | un’assenza pesantissima nella puntata più importante

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Davvero travagliata l’edizione 2020 dicon le. Tra infortuni e contagi da Covid diversi concorrenti hanno dovuto saltare almeno una. Stravolgendo in alcuni casi anche l’esito della competizione. Il caso più eclatante è quello di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro che hanno dovuto rinunciare alla gara dopo l’infortunio alla caviglia della conduttrice che l’ha costretta a fermarsi per non pregiudicare le condizioni dell’arto. Anche Raimondo Todaro ha avuto problemi: si è dovuto operare all’appendicite. Alla fine per unala Isoardi ha dovuto ballare da sola con il suo maestro collegato in diretta dalla sua stanza di ospedale. Alla fine lui si è spellato le mani e le ha mandato un bacio emozionato. Ma i problemi per la trasmissione di Milly Carlucci non sono finiti qui: Lucrezia Lando e Marco ...