Roma | scoppia un incendio in un appartamento | inquilini del palazzo intrappolati a causa del fumo FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Paura nei minuti scorsi in una palazzina asituata lungo la Via Casilina al civico 216, in zona Torpignattara. All’interno di unal primo piano – al cui interno non c’era nessuno – èto un: il densoproveniente dalla casa ha rapidamente invaso la tromba delle scale impedendo agli altridi poter uscire. I Vigili del Fuoco, oltre che a domare le fiamme, hanno dovuto impiegare l’autoscala per “liberare” i residenti facendoli uscire da finestre e balconi. Sul posto anche il personale del 118 ed i Carabinieri. 1 di 2 ...