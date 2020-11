Parrucchieri FVG in rivolta per lo stop agli spostamenti (Di mercoledì 18 novembre 2020) Andare al parrucchiere in un altro Comune rispetto a quello di residenza? In Friuli Venezia Giulia è vietato, anche se il Comune è contermine, a meno che il servizio non sia indisponibile a “casa propria” o che non sia economicamente sconveniente. Così è, secondo l’interpretazione data dal Prefetto di Trieste nonché Commissario di Governo in FVG, Valerio Valenti, all’articolo 2, comma 4, dell’ultimo Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte relativo alle limitazioni degli spostamenti. Il dettato normativo, prestandosi a diverse letture a livello locale, ha prodotto una situazione iniqua nel Paese tale per cui se nella zona arancione del Friuli Venezia Giulia gli spostamenti sono vietati, in quella rossa della Lombardia muoversi per andare dal parrucchiere invece si può in diverse province, da Sondrio a Brescia, da Monza a Cremona, come pure in ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Andare al parrucchiere in un altro Comune rispetto a quello di residenza? In Friuli Venezia Giulia è vietato, anche se il Comune è contermine, a meno che il servizio non sia indisponibile a “casa propria” o che non sia economicamente sconveniente. Così è, secondo l’interpretazione data dal Prefetto di Trieste nonché Commissario di Governo in FVG, Valerio Valenti, all’articolo 2, comma 4, dell’ultimo Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte relativo alle limitazioni degli. Il dettato normativo, prestandosi a diverse letture a livello locale, ha prodotto una situazione iniqua nel Paese tale per cui se nella zona arancione del Friuli Venezia Giulia glisono vietati, in quella rossa della Lombardia muoversi per andare dal parrucchiere invece si può in diverse province, da Sondrio a Brescia, da Monza a Cremona, come pure in ...

