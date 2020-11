Parma, Liverani: «Mi ispiro a Prandelli e seguo Atalanta, Sassuolo e Simeone» (Di mercoledì 18 novembre 2020) Fabio Liverani racconta il primo scorcio di stagione al Parma. Ecco le parole del tecnico tra modelli e obiettivi in questa annata Fabio Liverani è stato intervistato da La Gazzetta di Parma. Ecco le sue parole sulla stagione e i modelli da seguire. LA STAGIONE – «Questo è un campionato strano, compresso e con tanti impegni, ci si allena giocando e questo è un problema per ragazzi come Cyprien, Valenti e Brunetta che sono reduci da lunghi stop, mentre i nostri calciatori hanno giocato fino ad agosto inoltrato». MODELLI – «Tra i tecnici che mi hanno preceduto a Parma direi Cesare Prandelli che mi ha allenato a Firenze. Fu bravo a raggiungere traguardi importanti puntando sui giovani che è quello che mi chiede la società, arrivare tra 10° e il 16° posto lanciando qualche ragazzo. In ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Fabioracconta il primo scorcio di stagione al. Ecco le parole del tecnico tra modelli e obiettivi in questa annata Fabioè stato intervistato da La Gazzetta di. Ecco le sue parole sulla stagione e i modelli da seguire. LA STAGIONE – «Questo è un campionato strano, compresso e con tanti impegni, ci si allena giocando e questo è un problema per ragazzi come Cyprien, Valenti e Brunetta che sono reduci da lunghi stop, mentre i nostri calciatori hanno giocato fino ad agosto inoltrato». MODELLI – «Tra i tecnici che mi hanno preceduto adirei Cesareche mi ha allenato a Firenze. Fu bravo a raggiungere traguardi importanti puntando sui giovani che è quello che mi chiede la società, arrivare tra 10° e il 16° posto lanciando qualche ragazzo. In ...

