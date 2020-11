Ora 15 gradi in meno Meteo | cosa sta per succedere e dove

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Alessandro Ferro Un'irruzione di aria gelida dal Nord Europa colpirà il Mediterraneo da venerdì con temporali, nubifragi ed un crollo delle temperature. Nevicate a bassa quota e venti gelidi fino a 100 Km/h L'inverno serio bussa alle porte dell'Italia: da venerdì e per tutto il fine settimana una fase di maltempo interesserà tutte le regioni con un crollo delle temperature anche di 15rispetto ai valori odierni, venti gelidi e nevicate a bassa quota.sta per accadere Ancora per oggi e domani la situazione si manterrà piuttosto tranquilla a parte residue piogge ed acquazzoni al Sud e sulla Sicilia. Come si può osservare dal satellite, i grandi movimenti sono già in atto sul Nord Europa e punteranno il nostro Paese da venerdì, quando un'irruzione di aria gelida si tufferà nel Mar Mediterraneo dando luogo ad un vortice ciclonico ...