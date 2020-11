MotoGP | Andrea Dovizioso | “Voglio chiudere al meglio la mia avventura in Ducati” | Danilo Petrucci | “Quante emozioni a Portimao”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Domenica con il Gran Premio del Portogallo 2020 didi Portimao, si concluderà ufficialmente l’diin Ducati. Il pilota romagnolo e il ternano, infatti, non hanno rinnovato il loro accordo con la scuderia di Borgo Panigale e, per le notizie giunte fino a questo momento, il primo sarà pronto per un anno sabbatico nel 2021, mentre il secondo andrà in KTM. L’esperienza con la moto tinta di rosso si va a concludere nel peggiore dei modi per il forlivese, che sperava di poter andare ancora avanti a lungo con un binomio che, leggendo i numeri, ha avuto discreto successo. In otto stagioniha totalizzato 14 vittorie, 40 podi e 6 pole position, concludendo per ben tre volte consecutive al ...