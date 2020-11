Lopalco sul Covid-19: “Non andrà più via” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Pier Luigi Lopalco, epidemiologo e assessore alla Sanità della Regione Puglia, ha parlato durante la trasmissione Un giorno da pecora su Rai Radio 1 dell’emergenza Covid-19 e della seconda ondata dalla pandemia. La seconda ondata e il futuro del Covid-19 Sono molti i dubbi e le critiche al Governo di queste settimane per la gestione della seconda emergenza, Lopalco assicura: “Ci sarebbe stata comunque una seconda ondata” anche se avessimo allungato il periodo del lockdown precedente, quello di marzo, “perché comunque questo virus continua a circolare in maniera completamente nascosta. Ormai è un virus endemico, non andrà più via“. Le cose potrebbero cambiare però con il vaccino: “È probabile che con il vaccino metteremo ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 18 novembre 2020) Pier Luigi, epidemiologo e assessore alla Sanità della Regione Puglia, ha parlato durante la trasmissione Un giorno da pecora su Rai Radio 1 dell’emergenza-19 e della seconda ondata dalla pandemia. La seconda ondata e il futuro del-19 Sono molti i dubbi e le critiche al Governo di queste settimane per la gestione della seconda emergenza,assicura: “Ci sarebbe stata comunque una seconda ondata” anche se avessimo allungato il periodo del lockdown precedente, quello di marzo, “perché comunque questo virus continua a circolare in maniera completamente nascosta. Ormai è un virus endemico, non andrà più via“. Le cose potrebbero cambiare però con il vaccino: “È probabile che con il vaccino metteremo ...

