Giulia Salemi | ma cosa fai? Il video in giardino non passa inosservato

Leggi su youmovies

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Questo articolo .è stata protagonista di undavvero inaspettato in: al Gf Vip nessuno se lo sarebbe mai immaginato.è stata la protagonista di undavvero esilarante all’interno del Grande Fratello Vip 2020: le immagini hanno subito fatto il giro del web in quanto, come era prevedibile essendo sempre sotto …