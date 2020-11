Gino Strada in Calabria, un Ronaldo al campetto di periferia (Di mercoledì 18 novembre 2020) di Andrea Taffi Dopo la candida ignoranza di un commissario alla sanità calabrese su chi aveva il dovere di redigere il piano anti Covid-19 di quella regione; dopo l’allegra interpretazione sull’uso delle mascherine da parte del secondo commissario alla sanità, sempre della Calabria, sembrava di aver toccato il fondo. E invece no, c’è ancora tempo per raschiare. Il terzo commissario nominato dal Governo in dieci giorni in Calabria ci fa vivere l’esperienza (che come le altre avremmo tanto voluto evitare) di una rinuncia per sopravvenute esigenze familiari, ossia una moglie che non vuole trasferirsi a Catanzaro e che è così determinata nella sua volontà da minacciare di mettere in crisi il matrimonio se non viene accontentata. E infatti il marito l’accontenta e rifiuta l’incarico. E tre. Ci sarebbe, però, un quarto candidato, uno tosto, un medico che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) di Andrea Taffi Dopo la candida ignoranza di un commissario alla sanità calabrese su chi aveva il dovere di redigere il piano anti Covid-19 di quella regione; dopo l’allegra interpretazione sull’uso delle mascherine da parte del secondo commissario alla sanità, sempre della, sembrava di aver toccato il fondo. E invece no, c’è ancora tempo per raschiare. Il terzo commissario nominato dal Governo in dieci giorni inci fa vivere l’esperienza (che come le altre avremmo tanto voluto evitare) di una rinuncia per sopravvenute esigenze familiari, ossia una moglie che non vuole trasferirsi a Catanzaro e che è così determinata nella sua volontà da minacciare di mettere in crisi il matrimonio se non viene accontentata. E infatti il marito l’accontenta e rifiuta l’incarico. E tre. Ci sarebbe, però, un quarto candidato, uno tosto, un medico che ...

