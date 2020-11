GF Vip, Elisabetta Gregoraci sente Selvaggia Roma sparlare di lei e va fuori di testa (VIDEO) (Di mercoledì 18 novembre 2020) La nuova veste cazzuta di Elisabetta Gregoraci mi piace un casino. Oggi la ex di Briatore ha perso la pazienza mentre parlava con Pierpaolo Pretelli nel Cucurio. sentendo Selvaggia Roma sparlare di lei poco distante, ha sbottato: “Fai il tuo percorso senza usare le persone, cerca di farti conoscere per quella che sei”. GF Vip,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 18 novembre 2020) La nuova veste cazzuta dimi piace un casino. Oggi la ex di Briatore ha perso la pazienza mentre parlava con Pierpaolo Pretelli nel Cucurio.ndodi lei poco distante, ha sbottato: “Fai il tuo percorso senza usare le persone, cerca di farti conoscere per quella che sei”. GF Vip,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

