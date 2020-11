George Clooney e l’amore per Amal | «Una vita vuota prima di lei»

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 18 novembre 2020), la love story sfoglia la galleryè la donna delladi. Adesso non ci sono dubbi: se una donna è capace di far cambiare completamentee opinioni a un uomo, allora è quella giusta. Quella per cui vale il “per sempre”. A rivelarlo è stato il divo di Hollywood: intervistato da GQ, che lo ha incoronato Icona dell’anno 2020, ha dedicato alla moglie parole che valgono più di una dichiarazione d’amore. Leggi anche ...