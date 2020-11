Fu sua madre a dare a Lorenzi il soprannome Veleno Lui affibbiò Marisa a Boniperti

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 18 novembre 2020) RACCONTI DI UN ALTRO CALCIO In prosa e in versi azzardati il calcio che rinacque nel dopoguerra. Ricordi, personaggi, aneddoti, avventure. S’appassionava il Paese al campionato. Carapellese correva all’ala sinistra, Muccinelli a destra. Carlo Parola, operaio alla Fiat e acrobata in campo, si issò a mezz’aria, schiena al prato, braccia allargate, e inventò la rovesciata per cacciar via davanti a Sentimenti i lanci spioventi della squadra contraria. La rovesciata memorabile del centromediano bianconero, immortale nello scatto del fotografo Corrado Bianchi, fece il giro del mondo in duecento milioni di esemplari. Fu in una partita della Juve a Firenze il 15 gennaio 1950. Il giocatore fotografato dal basso sembra ana calciare il cielo. Venne a Napoli, Carlo Parola, nella confusione azzurra del 1968. Un progetto molto speciale: Sivori a 33 anni allenatore e Parola ...