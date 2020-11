F1, Nico Rosberg su Lewis Hamilton: “Uno dei migliori della storia, l’unica speranza per batterlo è essere perfetto” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Lewis Hamilton è entrato nella storia. Il britanNico, grazie al 94° centro in carriera nei singoli GP in F1, ha conquistato matematicamente il settimo titolo iridato, eguagliando il primato del tedesco Michael Schumacher. Un riscontro incredibile frutto del grande talento di cui è dotato il pilota, nonché ovviamente di un mezzo altamente performante come la Mercedes. A esprimere la sua idea a riguardo è stato uno che Lewis l’ha conosciuto molto bene e l’ha anche battuto, ovvero il tedesco Nico Rosberg. Il campione del mondo 2016, a Sky Sports F1, ha sottolineato il riscontro di Hamilton, senza però affermare che quanto fatto dall’asso nativo di Stevenage gli valga la palma di migliore di sempre: ... Leggi su oasport (Di mercoledì 18 novembre 2020)è entrato nella. Il britan, grazie al 94° centro in carriera nei singoli GP in F1, ha conquistato matematicamente il settimo titolo iridato, eguagliando il primato del tedesco Michael Schumacher. Un riscontro incredibile frutto del grande talento di cui è dotato il pilota, nonché ovviamente di un mezzo altamente performante come la Mercedes. A esprimere la sua idea a riguardo è stato uno chel’ha conosciuto molto bene e l’ha anche battuto, ovvero il tedesco. Il campione del mondo 2016, a Sky Sports F1, ha sottolineato il riscontro di, senza però affermare che quanto fatto dall’asso nativo di Stevenage gli valga la palma di migliore di sempre: ...

Toto Wolff ha raccontato alcuni interessanti aneddoti legati al suo approdo in Mercedes e a come abbia convinto il quartiere generale di Stoccarda a supportare maggiormente il team di F1 ...

Al primo posto, con 19 vittorie complessive, troviamo ancora una Mercedes. L'anno è il 2016, la vettura in questione è la Mercedes F1 W07. La vettura, nata sotto la direzione ...

