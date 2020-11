Eyeliner, come disegnare una riga perfetta: i segreti del trucco “cat eye” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il make up occhi è diventato un elemento imprescindibile del look negli ultimi mesi, non a caso, è boom di vendite di mascara ed Eyeliner, che allungano e regalano un look felino allo sguardo. Il cosiddetto trucco “cat eye” di Eyeliner nero non è facile da realizzare, ammettiamolo, ma dona praticamente a tutte. I trucchi di una professionista per realizzarlo. Eyeliner, il make up che dona a tutte sfoglia la gallery Eyeliner, le tendenze dell’inverno 2020 Grande classico, nelle ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il make up occhi è diventato un elemento imprescindibile del look negli ultimi mesi, non a caso, è boom di vendite di mascara ed, che allungano e regalano un look felino allo sguardo. Il cosiddetto“cat eye” dinero non è facile da realizzare, ammettiamolo, ma dona praticamente a tutte. I trucchi di una professionista per realizzarlo., il make up che dona a tutte sfoglia la gallery, le tendenze dell’inverno 2020 Grande classico, nelle ...

Il segno zodiacale può influenzare la nostra scelta del make up? Il primo passo è di tenere presente il colore del segno, le sue caratteristiche, la sua personalità. Molto dipende dal mood del momento ...

Cos’è e come funziona il trucco semipermanente per labbra, occhi e sopracciglia? Le risposte alle domande su quanto costa, controindicazioni e risultati.

