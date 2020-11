Covid, accordo parlamento-consiglio UE per piano da 47,5 mld (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il parlamento europeo e il consiglio UE hanno concluso i negoziati sull’uso di fondi per promuovere la ripresa dalla crisi in risposta alla pandemia Covid-19 e alle sue conseguenze sociali. Raggiunto un accordo provvisorio sulle misure hanno l’obiettivo di sostenere una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia dell’Unione Europea. Il piano fornirà 47,5 miliardi di euro nei prossimi due anni. sat/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ileuropeo e ilUE hanno concluso i negoziati sull’uso di fondi per promuovere la ripresa dalla crisi in risposta alla pandemia-19 e alle sue conseguenze sociali. Raggiunto unprovvisorio sulle misure hanno l’obiettivo di sostenere una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia dell’Unione Europea. Ilfornirà 47,5 miliardi di euro nei prossimi due anni. sat/mrv/red su Il Corriere della Città.

