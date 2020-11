Covid, a New York scuole chiuse da domani. Prolungato il lockdown parziale in Ungheria. Calano i contagi in Francia, Germania e Uk (Di giovedì 19 novembre 2020) scuole chiuse dal 19 novembre a New York, dopo l’aumento di casi di coronavirus nella Grande Mela. A dare l’annuncio è stato il sindaco Bill de Blasio che così chiude le porte al distretto scolastico pubblico più grande degli Stati Uniti. E sull’emergenza è tornato a esprimersi anche il vincitore delle ultime Presidenziali, Joe Biden, che parlando in un evento virtuale agli operatori del settore sanitario ha lamentato la mancanza di transizione anche in materia di lotta al virus: “È importante che sul fronte della pandemia ci sia un coordinamento ora o il più rapidamente possibile, perché se non ci coordiniamo molte persone ancora moriranno. Non ci fanno accedere a quello di cui avremmo bisogno”. Continuano a calare, anche se molto gradualmente, i contagi in Francia. Nelle ultime 24 ore se ne sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020)dal 19 novembre a New, dopo l’aumento di casi di coronavirus nella Grande Mela. A dare l’annuncio è stato il sindaco Bill de Blasio che così chiude le porte al distretto scolastico pubblico più grande degli Stati Uniti. E sull’emergenza è tornato a esprimersi anche il vincitore delle ultime Presidenziali, Joe Biden, che parlando in un evento virtuale agli operatori del settore sanitario ha lamentato la mancanza di transizione anche in materia di lotta al virus: “È importante che sul fronte della pandemia ci sia un coordinamento ora o il più rapidamente possibile, perché se non ci coordiniamo molte persone ancora moriranno. Non ci fanno accedere a quello di cui avremmo bisogno”. Continuano a calare, anche se molto gradualmente, iin. Nelle ultime 24 ore se ne sono ...

