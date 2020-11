Calabria, Loiero: "Basta commissari, in 10 anni non hanno risolto" (Di mercoledì 18 novembre 2020) Roma, 18 nov. (Adnkronos) - Stop alla stagione dei commissariamenti, l'amministrazione della sanità torni in mano "ad un bravo assessore, esperto di conti, che conosca il territorio e i suoi bisogni". Agazio Loiero, presidente della Regione Calabria fino al 2010, fu l'ultimo che riuscì ad evitare la nomina di un commissario da parte del governo nazionale e ritiene che sia arrivato il momento di chiudere questo capitolo e di affidare nuovamente al territorio la gestione della sanità. "Era il 2009 - racconta Loiero all'Adnkronos - e fui convocato in Consiglio dei ministri perché il governo riteneva necessario nominare un commissario alla Sanità a causa del debito alto che si era accumulato. Fu un confronto molto aspro, fui attaccato duramente e c'era una chiara ostilità nei miei ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Roma, 18 nov. (Adnkronos) - Stop alla stagione deiamenti, l'amministrazione della sanità torni in mano "ad un bravo assessore, esperto di conti, che conosca il territorio e i suoi bisogni". Agazio, presidente della Regionefino al 2010, fu l'ultimo che riuscì ad evitare la nomina di uno da parte del governo nazionale e ritiene che sia arrivato il momento di chiudere questo capitolo e di affidare nuovamente al territorio la gestione della sanità. "Era il 2009 - raccontaall'Adnkronos - e fui convocato in Consiglio dei ministri perché il governo riteneva necessario nominare uno alla Sanità a causa del debito alto che si era accumulato. Fu un confronto molto aspro, fui attaccato duramente e c'era una chiara ostilità nei miei ...

