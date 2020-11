Calabria, commissari in fuga: ora in pole c’è un ex finanziere (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tre commissari in dieci giorni hanno fatto le valigie. Succede in Calabria, la regione con la sanità più disastrata d’Italia. Il terzo no, quello di Eugenio Gaudio, ex rettore della Sapienza la cui consorte avrebbe detto «no» all’idea del trasferimento a Catanzaro, arriva nel giorno in cui nella zona rossa in riva allo Stretto si segnano ben 680 contagi da Covid-19. E mentre Gino Strada da oggi sarà nella regione, dopo aver raggiunto un accordo tra Emergency e la Protezione Civile per la costruzione di ospedali da campo e Covid hotel, il governo è punto e a capo. Strada, attraverso i social, ha fatto capire che non sarà lui il commissario. Serve quindi un altro nome. In pole – secondo quanto riporta Repubblica – ora ci sarebbe Federico Maurizio ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 18 novembre 2020) Trein dieci giorni hanno fatto le valigie. Succede in, la regione con la sanità più disastrata d’Italia. Il terzo no, quello di Eugenio Gaudio, ex rettore della Sapienza la cui consorte avrebbe detto «no» all’idea del trasferimento a Catanzaro, arriva nel giorno in cui nella zona rossa in riva allo Stretto si segnano ben 680 contagi da Covid-19. E mentre Gino Strada da oggi sarà nella regione, dopo aver raggiunto un accordo tra Emergency e la Protezione Civile per la costruzione di ospedali da campo e Covid hotel, il governo è punto e a capo. Strada, attraverso i social, ha fatto capire che non sarà lui ilo. Serve quindi un altro nome. In– secondo quanto riporta Repubblica – ora ci sarebbe Federico Maurizio ...

CalabriaTw : #Calabria 3 commissari alla sanità calabrese nominati da Conte si dimettono nel giro di 3 settimane. Sa ormai di gr… - LiciaRonzulli : Continua la telenovela dei commissari alla sanità in #Calabria. Il governo non ne azzecca una e dopo aver ignorato… - g_falcomata : La girandola dei Commissari in #Calabria conferma quello che dico da tempo: non è un problema di nomi, ma di metodo… - Massimo65755300 : RT @MarcoRizzoPC: #Calabria Commissariare chi sceglie i commissari? - ladyspring555 : RT @agorarai: “Il coraggio non è solo quello di un cittadino come Strada, ma è dei calabresi, che hanno da 10 anni commissari alla Sanità.… -