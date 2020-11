Calabrese | strade più sicure grazie a strisce pedonali a led

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Roma – “Sono iniziati i lavori per installare nuovea led agli attraversamentidelle nostre periferie. E’ una tecnologia che permettera’ di aumentare lazza sulle nostre, sopratutto dove non sono presenti impianti semaforici. I primi cantieri sono partiti in via del Fosso di Bravetta all’incrocio con via degli Amodei, nel XII Municipio”. Lo scrive su Facebook l’assessore alla Mobilita’ di Roma Capitale, Pietro. “Proseguiranno anche in altre tre: in via di Pietralata angolo via Pan nel IV Municipio, via Isacco Newton all’altezza del civico 84 nel quadrante Sud-Ovest della citta’ e via Casilina all’altezza della stazione Borghesiana metro C, nel VI Municipio”, prosegue. “E’ un sistema simile a quello attivo anche ...