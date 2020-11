AMD RX 6800 XT: batte NVIDIA RTX 3090 nel benchmark AotS (Di mercoledì 18 novembre 2020) Trapelano nuovi benchmark per la AMD RX 6800 XT, la nuova scheda di fascia alta presentata da AMD qualche settimana fa, che questa volta sfida NVIDIA RTX 3090 nel noto AotS, utilizzato molto spesso per testare le GPU Poco tempo fa un utente su Twitter aveva dichiarato che, con un leggero overlclock, AMD RX 6800 XT avrebbe battuto la top di gamma NVIDIA RTX 3090 che costa circa il doppio. Ovviamente la cose era stata presa un po’ con le pinze, tuttavia la pulce nell’orecchio ormai c’è. Ed ero forse è molto più grossa di una pulce dato che sembrerebbe siano stati diffusi nuovi benchmark di AMD RX 6800 XT che la vedono in vantaggio sulla top di gamma avversaria. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta. AMD RX ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 18 novembre 2020) Trapelano nuoviper la AMD RXXT, la nuova scheda di fascia alta presentata da AMD qualche settimana fa, che questa volta sfidaRTXnel noto, utilizzato molto spesso per testare le GPU Poco tempo fa un utente su Twitter aveva dichiarato che, con un leggero overlclock, AMD RXXT avrebbe battuto la top di gammaRTXche costa circa il doppio. Ovviamente la cose era stata presa un po’ con le pinze, tuttavia la pulce nell’orecchio ormai c’è. Ed ero forse è molto più grossa di una pulce dato che sembrerebbe siano stati diffusi nuovidi AMD RXXT che la vedono in vantaggio sulla top di gamma avversaria. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta. AMD RX ...

